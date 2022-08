POL-NB: 44-jähriger Mann baute in einem Garten 22 Hanfpflanzen an

Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 27.08.2022 kam es gegen 17:00 Uhr in Loitz in der Goethestraße zu

einem Polizeieinsatz. Ein augenscheinlich angetrunkener Mann betrat

immer wieder die Fahrbahn und behinderte den Verkehr. Durch Beamte

des Polizeirevieres Demmin konnte die Person von der Straße entfernt

und nach einer entsprechenden Belehrung in die Häuslichkeit entlassen

werden.

Um 18:45 Uhr meldete eine Hinweisgeberin, dass sich der o.g. Person

erneut auf der Fahrbahn der Goethestraße in Loitz aufhält, wiederum

den Verkehr behindert und nun jetzt einen Hund mitführt. Beim

folgenden Polizeieinsatz konnte der 44jährige Mann aus Demmin erneut

angetroffen und von der Fahrbahn entfernt werden. Da sich der

mitgeführte Hund in einem sehr schlechten Zustand befand, sollte am

Wohnort des 44jährigen Mannes eine Überprüfung der genauen

Lebensumstände erfolgen. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich

der 44-Jährige auf einem aufgegebenen und verwahrlosten

Gartengrundstück in der Loitzer Kampstraße eingerichtet hatte und

dort in einem Zelt wohnt. Die Bedingungen für das Halten eines Hundes

waren nicht akzeptabel, so dass in Absprache mit dem Veterinäramt des

Landkreises VG der Hund in Verwahrung genommen und einem Tierheim

zugeführt wurde.

Auf dem Gartengrundstück konnten zudem durch die eingesetzten Beamten

22 Hanfpflanzen festgestellt werden. Die zumeisten kleinen Setzlinge

wurden sichergestellt und es wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Der 44jährige

Tatvedächtige wurde nach Beendigung polizeilichen Maßnahmen vor Ort

entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



