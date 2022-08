POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Jugendlichen

Stralsund (LK VG) (ots) -



Seit dem 26.08.2022, um 20:00 Uhr, wird eine 15-jährige Jugendliche

aus 18574 Poseritz vermisst. Die Jugendliche wurde letztmalig bei

einer privaten Feier in der Hermann-Burmeister-Straße in Stralsund

gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.



Eine Personenbeschreibung sowie ein Foto der Vermissten sind abrufbar

unter: https://bit.ly/3QOw7AZ



Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des

Fahndungsaufrufs gebeten. Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund

unter 03831-2890624 oder jede andere Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





