POL-HRO: Polizei sichert friedliches Gedenken

Heute hat in der Hanse-und Universitätsstadt Rostock eine Versammlung anlässlich des Gedenkens zum 30. Jahrestag des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen stattgefunden.



Gegen 14:00 Uhr versammelten sich bis zu 3.600 Teilnehmer in der Flensburger Straße, in unmittelbarer Nähe zum Sonnenblumenhaus. Von dort starteten sie über die Möllner Straße in Richtung Warnowallee. Nach einer Zwischenkundgebung setzte der Aufzug seine Strecke über die Rigaer Straße und Schleswiger Straße in Richtung Sonnenblumenhaus fort.



Gegen 19:00 Uhr wurde die Versammlung vom Veranstalter für beendet erklärt.



Zum Abschluss des Polizeieinsatzes kann nunmehr ein positives Fazit gezogen werden. So kam es während der Demonstration zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Am Polizeieinsatz waren insgesamt 280 Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern beteiligt.



