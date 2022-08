POL-NB: Feststellung eines als Schwerlastbegleitfahrzeug getarnten Transporters, beladen mit mehreren mutmaßlich entwendeten hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes

Altentreptow (ots) -



Am 27.08.2022, gegen 08:27 Uhr, wurde auf der BAB A 20, Parkplatz

"Vier Tore West" Richtungsfahrbahn Stettin, ein als

Schwerlastbegleitfahrzeug BF3 markierter und ausgestatteter

Transporter Mercedes Sprinter kontrolliert. Das Fahrzeug war zuvor

von einem Verkehrsteilnehmer auf Grund seiner Fahrweise über den

Polizeinotruf gemeldet worden. Die sofort eingesetzten Beamten des

Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow, stellten das

Fahrzeug auf der Schwerlastspur des Parkplatzes fest. Im Fahrzeug

befand sich ein schlafender, 41-jähriger belarussischer

Staatsangehöriger. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die

Beamten sieben hochwertige Fahrräder, drei davon E-Bikes, im Laderaum

des Fahrzeuges fest. Die Fahrräder waren teilweise noch mit den

werksseitig verbauten Hinterradschlössern gesichert. Im Fahrzeug

wurden darüber hinaus amtliche polnische Kennzeichen gefunden, die,

wie sich später herausstellte, die tatsächlichen Kennzeichen dieses

Fahrzeuges waren. Die am Fahrzeug montierten deutschen Kennzeichen

gehörten zu einem bereits stillgelegten Mercedes Transporter gleicher

Bauart. Ein ebenfalls im Fahrzeug gefundener polnischer

Personalausweis ließ die Vermutung zu, dass sich zuvor ein zweiter

Tatverdächtiger im Fahrzeug befunden haben könnte. Zur Nachsuche kam

ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz. Während der Suche wurde die

BAB A 20 für ca. 40 Minuten in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt;

eine weitere Person konnte jedoch nicht gefunden werden. Die im

Fahrzeug festgestellte Person wurde vorläufig festgenommen und der

Mercedes Transporter sichergestellt. Ebenso wurden die aufgefundenen

Fahrräder sichergestellt, da sich hier der Verdacht ergab, dass es

sich um Diebesgut handeln könnte. Der Wert der sichergestellten

Fahrräder beträgt etwa 14.000 Euro. Die Kriminalpolizei

Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



