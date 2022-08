POL-NB: Verkehrsunfall mit flüchtiger Person auf der B196 bei Göhren

Sassnitz (ots) -



Am 26.08.2022 gegen 22:30 Uhr, ereignete sich auf der B196 kurz vor

dem Ostseebad Göhren ein Verkehrsunfall. Ein Opel Zafira mit

serbischen Kennzeichen kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links

von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb auf der Seite liegen.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, war der Fahrzeugführer nicht

mehr im PKW und hatte den Unfallort verlassen. Durch die Polizei

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten

Entfernens von einem Unfallort eingeleitet. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 6100EUR geschätzt. Da die bisherigen

Maßnahmen zum Auffinden des Fahrzeugführers zu keinem Erfolg geführt

haben, werden Zeugen, die zur Unfallzeit auffällige Personen- und

Fahrzeugbewegungen in der Ortslage Göhren oder im näheren Umkreis des

Ostseebades wahrgenommen haben gebeten, sich bei der Polizei in

Sassnitz unter 038392 307-0 oder in der Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen und des

Polizeieinsatzes kam es im Bereich der B196 zeitweise zu

Verkehrsbehinderungen. Für die Suchmaßnahmen waren neben Beamten des

PR Sassnitz auch Beamte des PHR Bergen und der Diensthundestaffel M-V

auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Göhren und Baabe

eingesetzt. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



