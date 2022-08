POL-HRO: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden / LKW kollidiert mit Brücke auf der B321

Crivitz (ots) -



Am 26.08.2022 kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 321,

Ortsumgehung Crivitz, zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem

Sachschaden. Ein mit Rundholz beladener LKW mit Kranausleger stieß

gegen die Brücke der Kreisstraße 110 zwischen Crivitz und Barnin.

Neben dem Verlust der Ladung, riss bei dieser Kollision auch der Kran

ab. Sowohl die B 321 als auch die betroffene Brücke mussten zunächst

voll gesperrt werden. Ein von der Straßenmeisterei umgehend

hinzugezogener Sachverständiger überprüfte die Beschädigungen an der

Brücke. Diese konnte gegen 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben

werden. Die Bundesstraße 321 ist gegenwärtig noch halbseitig

gesperrt. Unfallursächlich könnte nach ersten Erkenntnissen der nach

Verladearbeiten nicht eingefahrene Kran sein. Der 60jährige Fahrer

des LKW blieb unverletzt. Die vorläufige Schadenshöhe beläuft sich

auf ca. 220.000 Euro. Am Unfallort waren Einsatzkräfte des

Polizeirevieres Sternberg, des Autobahnpolizeirevieres Stolpe, der

freiwilligen Feuerwehr Crivitz sowie Mitarbeiter:innen des

Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Schwerin eingesetzt.



Isabel Wenzel

PF(in)vD

Polizeihauptkommissarin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell