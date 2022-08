POL-NB: Badetote am Strand von Baabe auf der Insel Rügen

PR Sassnitz (ots) -



Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich die 71-jährige Frau,

Urlauberin aus NRW, gegen 14:30 Uhr zum Schwimmen in die Ostsee. Ihr

Ehemann befand sich zu diesem Zeitpunkt am Strand und beobachtete

seine Frau. Als er plötzlich bemerkte, dass diese leblos im Wasser

trieb, alarmierte er umgehend die Mitglieder der DLRG, welche die

Frau aus dem Wasser bargen und sofort mit der Reanimation begannen.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der 71-Jährigen

feststellen. Zur Klärung der genauen Todesursache hat der

Kriminaldauerdienst aus Stralsund die Ermittlungen aufgenommen. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine

Fremdeinwirkung.





