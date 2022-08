POL-ANK: Zwei Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Ueckermünde verletzt

Ueckermünde (ots) -



Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 12:40 Uhr, kam es in der Pfarrwiesenallee (L28) in Ueckermünde zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren beide Motorräder die Pfarrwiesenallee vom Kreisverkehr in der Liepgartener Straße kommend in Richtung Oststadt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte zunächst der 45-jährige Fahrer mit seinem Motorrad der Marke Harley-Davidson. Ein seitlich versetzt, links hinter ihm fahrender 39-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr mit seiner Harley-Davidson auf das vor ihm gestürzte Motorrad auf und stürzte ebenfalls.



Bei dem Unfall wurde der 45-Jährige schwer am Kopf verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin nach Greifswald geflogen werden. Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Ueckermünde gebracht.



Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstanden, beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die Pfarrwiesenallee war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 45 Minuten voll gesperrt.



Alle Unfallbeteiligten haeben die deutsche Staatsbürgerschaft.



