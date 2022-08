POL-ANK: Polizei findet zwölf Cannabispflanzen bei Wohnungsdurchsuchung in Anklam

Anklam (ots) -



Nach einem Bürgerhinweis haben Beamte des Polizeihauptrevieres Anklam und des Kriminalkommissariats Anklam am Abend des 25.08.2022 eine Wohnung in der Baustraße in Anklam nach illegalen Cannabispflanzen durchsucht und wurden fündig.



Insgesamt konnten die Beamtinnen und Beamten zwölf illegal angebaute Cannabispflanzen auffinden und sicherstellen. Zudem wurde diverses Zubehör zum Anbau und zur Aufzucht derartiger Pflanzen in der Wohnung sichergestellt. Darunter ein ca. vier Meter langes Wachstumszelt, indem die eingetopften Cannabispflanzen untergebracht waren. Dort wurden sie bewässert, gedüngt und durch spezielle Lampen mit Licht bestrahlt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Cannabispflanzen angebaut wurden, um das Cannabis später zu verkaufen.



Nachdem die Anzeige im Polizeihauptrevier erstattet wurde, hatte das Amtsgericht Neubrandenburg noch am Abend eine Durchsuchung der Wohnung eines Beschuldigten in der Baustraße angeordnet. Dort wurde nicht nur der 19-jährige Wohnungsinhaber angetroffen, sondern auch zwei weitere Beschuldigte. Dabei handelt es sich um eine 18-Jährige und ein 23-Jährigen, die ebenfalls aus der Region Anklam stammen. Sowohl die 18-Jährige, als auch der 23-Jährige standen zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie ein durchgeführter Drogenvortest später zeigte.



Beim Eintreffen der Polizei waren die drei Beschuldigten gerade im Begriff die illegal angebauten Cannabispflanzen zu ernten. Nachdem der 19-jährige Wohnungsinhaber den eingesetzten Beamten nach mehrmaliger Aufforderung die Tür öffnete, wurden die drei Beschuldigten umgehend vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten zahlreiche Gegenstände sicher, darunter nicht nur die zwölf in Blüte stehenden Cannabispflanzen, sondern auch diverses Zubehör zum Anbau und zur Aufzucht der Pflanzen wie Klimaanlagen, Lüfter und Lampen. Zudem wurden Datenträger, Laptops und die Mobiltelefone der drei Beschuldigten beschlagnahmt.



Im weiteren Verlauf des Abends wurde eine zweite Wohnung in Anklam durchsucht, in der der 23-jährige Beschuldigte lebt. Ziel war es weitere Datenträger zu sichern, die möglicherweise Aufschluss über den Anbau, geplanten Verkauf und den Vertrieb des gefundenen Cannabis geben können.



Das Kriminalkommissariat Anklam hat ein Ermittlungsverfahren gegen die drei Beschuldigten u.a. wegen des illegalen Anbaus, der Herstellung und des Vertriebes von Cannabis eingeleitet.



Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten am Morgen des 26.08.2022 aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.



