POL-HRO: Einbruch in Pizzeria - Zwei Tatverdächtige durch Polizei gestellt

Rostock (ots) -



Eine aufmerksame Zeugin meldete sich in der Nacht zum heutigen Freitag bei der Rostocker Polizei. Diese teilte gegen 01:45 Uhr mit, dass sich vier Personen gewaltsam Zutritt zu einer Pizzeria im Stadtteil Lütten Klein verschafft hatten.



Die alarmierten Polizeibeamten stellten noch vor Ort einen 18-jährigen Rostocker und eine 15-jährige Rostockerin. Zwei Tatverdächtige flohen unerkannt vom Tatort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Flüchtigen nicht ermittelt werden.



Nach ersten Erkenntnissen drangen die vier Personen gewaltsam in die Räumlichkeiten des Schnellrestaurants ein und durchsuchten den Kassenraum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zum Stehlschaden können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.



Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Rostock übernommen. Ob die hier festgestellten Tatverdächtigen in Verbindung mit weiteren Einbrüchen im Stadtgebiet stehen, wird derzeit geprüft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell