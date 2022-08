POL-NB: Unbekannte entwenden eine Rüttelplatte

Stavenhagen (ots) -



Von einer Baustelle am Sandkamp in 17153 Stavenhagen wurde eine fast 600 Kg schwere Rüttelplatte entwendet.



Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 24.08.2022, 16:30 Uhr - 25.08.2022, 10:00 Uhr widerrechtlich auf die Baustelle und entwendeten den grün-gelben Bodenverdichter.



Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht, möglicherweise auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib der Rüttelplatte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-2310 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell