POL-SN: Lkw stößt gegen Straßenbahnhaltestelle und verletzt wartenden Fahrgast leicht

Am Platz der Freiheit wurde am 25.8. kurz nach 18.00 Uhr eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt:



Die 19-jährige Deutsche saß in der Straßenbahnhaltestelle, als ein 39-jähriger Pole beim Zurücksetzen mit einem Lkw mit seinem Fahrzeug gegen die Verglasung stieß.



Die Schwerinerin wurde in der Folge durch die Glassplitter leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



