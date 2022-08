POL-LWL: Mit brennender Zigarette eingeschlafen - Feuerwehr und Polizei retten Mann aus Wohnung

Hagenow (ots) -



Feuerwehr und Polizei haben am frühen Freitagmorgen in Hagenow einen 57-jährigen Mann aus dessen Wohnung gerettet. Offenbar hatte eine brennende Zigarette eine Bettmatratze in der Wohnung des Mannes in der Robert-Stock-Straße in Brand gesetzt. Der Mieter schlief zu diesem Zeitpunkt und hatte weder den Vorfall, noch den auslösenden Rauchmelder in seiner Wohnung bemerkt. Nachdem Nachbarn die Rettungskräfte informiert hatten, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür und entdeckte im Bett den schlafenden 57-Jährigen. Der Mann, der einen Atemalkoholwert von 1,37 Promille aufwies, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde ambulant vor Ort behandelt. Zu weiteren Sachschäden in der Wohnung kam es nicht. Lediglich die Matratze und ein Lattenrost wurden beschädigt. Gegen den 57-Jährigen ist Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung erstattet worden.



