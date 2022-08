POL-LWL: Polizist bei Einsatz wegen häuslicher Gewalt angegriffen und verletzt

Wöbbelin (ots) -



Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt ist am späten Donnerstagabend in Wöbbelin ein Polizeibeamter verletzt worden. Bei der Klärung des Sachverhaltes kam es vor einem Mehrfamilienhaus zu Angriffen gegen Polizeibeamte und zu Widerstandhandlungen durch einen 35-jährigen Mann, wobei ein 29-jähriger Polizist eine Kieferprellung sowie eine Gehirnerschütterung erlitt. Er wurde nach dem Einsatz einem Arzt vorgestellt. Der 35-Jährige soll zuvor seiner 39-jährigen Freundin, in deren Wohnung er sich seit einiger Zeit aufhält, einen Blumentopf gegen den Kopf geschlagen haben. Bei der Klärung des Vorfalls, bei dem gegen den Mann auch eine Wegweisung aus der Wohnung verfügt werden sollte, wurde der 35-Jährige zunehmend aggressiv. Er schlug und trat mehrfach auf die Beamten ein, worauf die Polizei Reizgas gegen den aufgebrachten Mann einsetzte, welches jedoch offensichtlich wirkungslos blieb. Schließlich konnte der 35-Jährige überwältigt werden. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Er zog sich bei der Rangelei eine Handverletzung zu, die später im Krankenhaus behandelt wurde. Auch das Opfer der häuslichen Gewalt - die 39-jährige Freundin des Mannes - ging zwischenzeitlich auf einen Polizisten los. Die Polizei wehrte den Angriff ab. Beide wurden anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Die beiden Kinder der Frau, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Wohnung befanden, wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Gegen den 35-jährigen Mann als auch gegen die 39-jährige Frau ist Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden. Gegen den Mann zudem wegen häuslicher Gewalt.



