POL-NB: Gasleck in Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots) -



Am 25.08.2022 stellten Mitarbeiter der Eon Edis AG gegen 10.45 Uhr in

Altentreptow, in der Stralsunder Straße Ecke Sankt Georg eine Leckage

im Gasnetz fest.

Daraufhin wurde der Bereich um die Schadstelle durch Kräfte des

Polizeireviers Malchin und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Altentreptow im Zusammenwirken mit der Straßenmeisterei Stavenhagen,

der Edis AG sowie einer Fachfirma weiträumig abgesperrt und

gesichert. Dieses führte zu einer etwa 5-stündigen Vollsperrung der

Stralsunder Straße.

Zur Lokalisierung und Behebung des Schadens kam eine Fachfirma zum

Einsatz.

Gegen 16.45 Uhr war nach Schadensbehebung die Straße wieder frei.

Durch das schnelle Handeln aller Beteiligten konnten weitere Schäden

verhindert werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



