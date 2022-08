POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots) -



In Rostock kam es heute Vormittag am Rande von Dreharbeiten zu einem Polizeieinsatz. Während der Aufnahmen fuhr ein Junge mit einem Fahrrad hinter dem Reporter in die Aufzeichnung hinein und hob dabei den rechten Arm. Die Journalisten informierten umgehend die Polizei.



Die eingesetzten Beamten sicherten das Videomaterial und informierten den Rostocker Staatsschutz. Nach einer Sichtung erhärtete sich der Verdacht und der Staatsschutz hat umgehend die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisatoren aufgenommen.



Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung und intensiven Ermittlungen konnte der Tatverdächtige noch in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Bei dem Rostocker handelt es sich um einen 13-jährigen Jugendlichen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell