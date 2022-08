POL-HWI: Böschungsbrand auf der BAB 14

Wismar/Schimm (ots) -



Am gestrigen Abend, kurz nach 20:30 Uhr, wurde die Polizei über einen möglichen Böschungsbrand auf der Autobahn 14 zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Jesendorf (Fahrtrichtung Schwerin) informiert.



Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten circa 200 Quadratmeter Böschung.



Ein aufmerksamer Fahrzeugführer hatte zuvor im Bereich einer Autobahnbrücke zwei Personen bemerkt, die etwas von der Brücke auf die Bankette fallen ließen. Unmittelbar danach habe er die Rauchentwicklung wahrnehmen können. Es handelt sich konkret um die Autobahnbrücke, über die ein Wirtschaftsweg Höhe der Ortschaft Schimm führt.



Die beiden Personen waren augenscheinlich im Alter von 16 bis 20 Jahren und männlich. Beide Personen wurden als schlank und schätzungsweise 170 cm groß beschrieben. Zur Bekleidung konnte der Zeuge angeben, dass einer der beiden dunkel gekleidet, mit langer Hose, war. Die zweite Person habe ebenfalls eine dunkle Hose und ein gelbes T-Shirt getragen.



Zur Brandbekämpfung waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jesendorf im Einsatz.



Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Es kam zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf unter der Telefonnummer 03841 79660 zu melden.



