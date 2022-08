POL-LWL: Autofahrer muss mit Fahrverbot rechnen

Wittenburg (ots) -



Eine Videowagenbesatzung der Polizei hat am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 05 südlich von Wittenburg einen Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen. Bei zulässigen 50 km/h in der Ortschaft Wulfskuhl stellten die Beamten bei vorausfahrenden PKW eine Geschwindigkeit von knapp über 100 km/h fest. Der 55-jährige Autofahrer, der es eilig zu einem Geschäftsabschluss hatte, muss nun mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 270 Euro, einem Punkt und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.



