POL-ANK: Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am Donnerstagvormittag (25.08.2022) kam es auf der Kreuzung Anklamer Straße / Koitenhäger Landstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.



Derzeit wird die Lichtzeichenalge an der Unfallkreuzung repariert, sodass diese zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war und Autofahrer die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen beachten mussten.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 62-jährige Fahrerin eines PKW Nissan die Koitenhäger Landstraße in Richtung Schönwalder Landstraße. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Renault auf der Anklamer Straße an dessen Steuer ein 63-jähriger Fahrzeugführer saß. In Folge des Vorfahrtsfehlers der Nissan-Fahrerin kam es zum Unfall und beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander.



Beide Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt ist an den Unfallfahrzeugen ein Sachschaden ca. 10.000 Euro entstanden, beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Auf der Kreuzung Anklamer Straße / Koitenhäger Landstraße kam für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme der Polizei zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.



Alle Unfallbeteiligten hatten die deutsche Staatsbürgerschaft.



