POL-SN: 7-jähriges Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 7-jähriges Kind wurde am 24.8. gegen 7.20 Uhr in der Gagarinstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der afghanische Junge rannte ersten Erkenntnissen nach unvermittelt zwischen parkenden Autos hindurch auf die Fahrbahn.

Eine 21-jährige Moldauerin konnte daraufhin ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste das Kind.

Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Das Kriminalkommissariat Schwerin führt die Ermittlungen zur Unfallursache.



Die Polizei weist noch einmal daraufhin, dass in der letzten Woche wieder die Schule begonnen hat. Viele kleine ABC-Schützen bewegen sich nun als Verkehrsanfänger über unsere Straßen. Für die Kinder ist diese erste Zeit besonders aufregend und es fehlt ihnen teilweise noch der Blick für die Gefahren im Straßenverkehr.

Rechnen Sie bitte mit unberechenbarem Verkehrsverhalten der noch unerfahrenen Verkehrsteilnehmer und nehmen Sie bitte Rücksicht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell