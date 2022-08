POL-HWI: Radfahrerin in Grevesmühlen beraubt - Zeugen werden gesucht

Grevesmühlen (ots) -



Nachdem am gestrigen frühen Abend eine Radlerin durch drei Männer beraubt worden ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Die 54-jährige Radlerin war gegen 18:30 Uhr im Grünen Weg in Grevesmühlen unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Reifendienstes wollte die Frau an drei Männern vorbeifahren. Einer der Männer riss die Frau dabei von ihrem Fahrrad, so dass sie zu Fall kam, und tastete sie, auf der Suche nach Wertgegenständen, ab. Offenbar nutzten die beiden Begleiter des Mannes ebendiese Zeit, um aus der Handtasche der Frau Bargeld in zweistelliger Höhe zu nehmen.

Ein vorbeifahrender PKW veranlasste die drei Tatverdächtigen sodann dazu, den Ort zu verlassen und sich über einen Weg, der hinter dem Reifenservice entlang zu einem Garagenkomplex führt, zu entfernten.



Die Geschädigte konnte die drei Männer folgendermaßen beschreiben:



- Alle drei waren augenscheinlich im Alter von 25 bis 30 Jahren

und osteuropäischen Phänotyps.

- Einer der Männer wurde im Vergleich zu seinen beiden Begleitern

als auffallend "lang" beschrieben. Die beiden kleineren

Tatverdächtigen seien jedoch größer als 165 cm gewesen. Alle

drei trugen kurze Haare.

- Bekleidet waren die Männer mit dunklen Jogginghosen und hellen

Turnschuhe. Einer der Tatverdächtigen hätte ein weißen T-Shirt,

ein anderer ein blaues Bascap mit dem Aufdruck "Bulls" getragen.

- Zudem hätten die Männer grün-weiße Bierdosen mit sich geführt.



Rettungskräfte brachten die 54-Jährige nach der Anzeigenaufnahme zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus.



Die Kriminalpolizei in Grevesmühlen bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den drei Tatverdächtigen. Unter der Telefonnummer 03881 720 0 nimmt die Grevesmühlener Polizei Zeugenhinweise entgegen. Darüber hinaus bittet die Kriminalpolizei den Fahrer bzw. die Fahrerin des vorbeifahrenden blauen Kleinwagens sich als Zeuge/Zeugin zur Verfügung zu stellen.



