POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich dabei

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 61-jähriger Mann am späten Mittwochabend in Lübtheen eine blutende Kopfverletzung zugezogen. Der Fahrradfahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,44 Promille auf. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 61-Jährige nach einem Kneipenbesuch mit seinem Fahrrad losgefahren, als er nur wenig später mit dem Zweirad gegen einen Bordstein geriet und dann stürzte. Zeugen kümmerten sich um den verletzten Mann und riefen die Rettungskräfte. Der 61-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Zudem erstattete die Polizei Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



