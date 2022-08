Christian Pegel bei Tag der Offenen Tür in Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow

Die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür. Innenminister Christian Pegel wird ab mittags dabei sein – und freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher:

„In dieser Schule werden seit 30 Jahren die Mitglieder unserer 930 Freiwilligen Feuerwehren und der sechs Berufsfeuerwehren im Land aus- und fortgebildet. Für die freiwilligen Feuerwehrleute ist das in der Regel ein erfüllendes Ehrenamt – für uns alle sind sie unverzichtbare Hilfe im Notfall“, würdigt Innenminister Christian Pegel die Bedeutung der Kameradinnen und Kameraden und sagt weiter:

„Wer etwa seinen Kindheitstraum, Feuerwehrfrau oder –mann zu werden, nicht hauptberuflich umsetzen kann oder will, kann dies bei der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Freizeit tun. Sie werden dafür von der Pike auf aus- und dann permanent weitergebildet. Dies übernimmt insbesondere für Spezialisten und Führungskräfte­ neben der Wehr vor Ort unsere Landesschule. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über diese und die Möglichkeiten, die sie bietet, zu informieren. Und in der Folge vielleicht zu überlegen, ob Sie die Erfüllung Ihres Kindheitstraums in Angriff nehmen wollen.“

Termin: Sonnabend, 27. August, 10-16 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz, Strandstraße 12, 17213 Malchow

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesschule führen am Sonnabend unter anderem durchs Brandübungshaus, zeigen, die notwendigen Mittel für einen Gefahrguteinsatz, stellen die aktuellen Gerätschaften zur Waldbrandbekämpfung aus und führen technische Hilfe an der LKW-Simulationsanlage vor. Für Kinder gibt es unter anderem eine Hüpfburg und auch für Speis‘ und Trank ist gesorgt.

Mehr über die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz erfahren Sie auf deren Webseite.