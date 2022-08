POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B 105 bei Niepars (LK V-R)

Barth (ots) -



Am 24.08.22 kam es gegen 19:00 Uhr auf der B 105 bei Niepars zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Hierbei befuhr der 65-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Toyota die B 105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Niepars und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Bankette und kam auf einem Radweg zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B 105 für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Barth unter der Rufnummer 038231/672-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder sich über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Insbesondere soll eine Radfahrerin Zeugin des Verkehrsunfalls gewesen sein. Diese wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.





