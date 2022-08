POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Nachdem ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag mehrere Passanten in der Kröpeliner Straße angriff, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der Rostocker hatte jugendliche Passanten zunächst verbal attackiert. Diese Streitigkeiten endeten letztendlich in einer Rangelei, wobei der Tatverdächtige zu Boden ging. Ein 15-jähriger Rostocker, der den Streit schlichten wollte, erhielt dabei einen Faustschlag ins Gesicht. Der aggressive 19-Jährige warf in der Folge eine Glasflasche Richtung der Personengruppe. Erste Zeugenbefragungen vor Ort ergaben, dass der Tatverdächtige bereits kurz zuvor drei Männer auf dem Universitätsplatz grundlos angriff. Dabei schlug er nach ersten Ermittlungen einem 28-Jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf.



Der Tatverdächtige konnte durch die alarmierten Rostocker Beamten in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Deutschen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock zu diesem Fall dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell