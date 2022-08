POL-LWL: Frau soll ehemaligen Freund mit Messer verletzt haben

Grabow (ots) -



In Grabow soll am Mittwochmorgen eine 30-jährige Frau ihren ehemaligen Freund mit einem Messer angegriffen haben. Das 34-jährige deutsche Opfer erlitt durch den Angriff mehrere Schnittwunden an Armen und Beinen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung des Opfers in der "Große Straße". Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau mit einem Bekannten in die Wohnung des 34-Jährigen eingedrungen sein und ihren Ex-Freund kurz darauf mit einem Messer angegriffen haben. Der Bekannte der Frau soll sich dabei passiv verhalten haben. Das Motiv der Tat ist noch nicht genau geklärt, möglicherweise ging es um Geld. Nach der Tat flüchtete die Frau aus der Wohnung und war beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden. Sie konnte im Verlauf des Vormittages bei einem Bekannten in Rastow angetroffen und durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Die 30-jährige Deutsche befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Gegen die deutsche Tatverdächtige wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Täter als auch Opfer sind der Polizei bereits wegen verschiedener Delikte, unter anderem auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, bekannt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell