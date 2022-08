POL-SN: Menschliche Überreste im Schweriner See aufgefunden

Schwerin (ots) -



In Schwerin am Franzosenweg findet zurzeit ein Polizeieinsatz nach dem Fund menschlicher Überreste im Schilfgürtelbereich des Schweriner Sees statt.



Ein ehrenamtlicher Naturschutzwart war am Freitag auf Knochen menschlichen Ursprungs im Wasser aufmerksam geworden und hatte die Wasserschutzpolizei verständigt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren zur Klärung der Identität des Toten sowie der Umstände des Todes.



Die Bergungsarbeiten werden gegenwärtig unterstützt durch die Polizeitaucher des Landesbereitschaftspolizeiamtes.



