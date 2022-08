POL-LWL: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier PKW

Boizenburg (ots) -



Beim Frontalzusammenstoß zweier PKW sind am Dienstagnachmittag auf der B 5 in Boizenburg drei Autoinsassen verletzt worden, zwei davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 77-jähriger Autofahrer mit seinem PKW plötzlich in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Auto einer 50-jährigen Frau zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen Schutzplanken geschleudert. Der 77-jährige Fahrer als auch die 50-jährige Autofahrerin erlitten jeweils schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein 9-jähriger Junge, der im Auto der Frau mitfuhr, zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Auch er ist zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht worden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B 5 zeitweilig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Hierzu wird bereits ersten Hinweisen nachgegangen, wonach der 77-jährige Fahrer möglicherweise am Steuer seines PKW eingeschlafen sein könnte.



