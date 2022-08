POL-SN: Fahrzeugbrände in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 4.15 Uhr bemerkten Anwohner den Brand zweier abgestellter Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Carl-Friedrich-Flemming-Straße.



Durch das Feuer wurden zwei Kraftfahrzeuge zerstört; ein dritter, angrenzend parkender Wagen wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.



Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.



Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf ca. 75.000 Euro.



Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kriminalkommissariat Schwerin aufgenommen.



Die Polizei bittet in diesem Zuge um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich des Brandortes beobachtet hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Internetwache zu melden.



