POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person auf der Insel Hiddensee

Am 23.08.2022, gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der Insel Hiddensee

ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr

eine 68-jährige Inselbewohnerin mit ihrem E-Bike die Ortschaft

Norderende aus Richtung Kloster kommend in Richtung Vitte und

beabsichtigte vorausfahrende Radfahrer zu überholen. Als sie zum

Überholvorgang ansetzte, bemerkte sie im Gegenverkehr befindliche

Radfahrer. Um einen Zusammenstoß mit diesen zu verhindern, bremste

die 68-Jährige ihr E-Bike ab. Bei dem Bremsmanöver stürzte die

68-Jährige und zog sich bei dem Sturz lebensbedrohliche

Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das

Klinikum nach Greifswald geflogen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden

beim dem Unfall nicht geschädigt.



