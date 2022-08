POL-NB: Verkehrsunfall - Lkw blockiert B104

B104/ Rosenow (ots) -



Am 23.08.2022 gegen 11:55 Uhr wurden die Beamten des Polizeirevieres Malchin über einen Lastkraftwagen in Kenntnis gesetzt, welcher quer auf der B104 steht.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines Lkw die B104 aus Neubrandenburg kommend in Fahrtrichtung Stavenhagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, der Fahrzeugführer wirkte mit einer Lenkradbewegung entgegen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Er wurde nicht verletzt.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.



Der mit 25 Tonnen Glas beladene Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Im Zuge der Bergung und Beräumung der Unfallstelle musste die B104 für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.



Zur Klärung der genauen Unfallursache bitten wir Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich im Polizeirevier Malchin unter 03994 2310 zu melden.



