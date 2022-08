POL-SN: Fahrkartenkontrolle führt zu Auseinandersetzung in der Straßenbahn

Schwerin (ots) -



Montagnachmittag kam es im Zusammenhang mit den Fahrkartenkotrollen in einer Straßenbahn in Schwerin zu einem Angriff gegen einen Kontrolleur.



Der Vorfall hat sich in der Straßenbahnlinie 2 nahe der Haltestelle Platz der Jugend gegen 15:20 Uhr ereignet. Ein 25-jähriger Marokkaner hatte zwar einen Zahlungsnachweis jedoch keine aktuelle Fahrkarte zur Hand. Nach einem Streit griff er den 40-jährigen Kontrolleur körperlich an, der dadurch leicht verletzt wurde. Die Polizei kam zum Einsatz und nahm Strafanzeigen aufgrund der Beförderungserschleichung als auch wegen der Körperverletzung auf. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Auseinandersetzung wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Schweriner Polizei unter der Telefonnummer: 0385/5180-2224 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de .



