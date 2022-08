POL-HWI: Pkw-Brand nach Verkehrsunfall auf L05

Renzow (ots) -



Gestern (22. August 2022) gegen 14:10 Uhr ereignete sich am Ortsausgang Renzow ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem Baum kollidierte.



Der 57-jährige Fordfahrer verlor am Ortsausgang Renzow in Richtung Lützow offenbar die Lenkgewalt über seinen Pkw und fuhr gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.



Der Ford geriet nach dem Unfall in Brand und wurde von einem zufällig vorbeikommenden Wasserwerfer der Bundespolizei Ratzeburg sowie der kurz darauf eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr gelöscht.

Der Pkw wurde schließlich durch ein ansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro.



Die Landesstraße war bis circa 15:30 Uhr gesperrt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.



