POL-NB: Brand eines Traktorgespanns mit hohem Sachschaden auf der L 283 im LK Vorpommern-Greifswald

Am 22.08.2022 gegen 15:55 Uhr kam es zu einem Brand eines

Traktoren-Gespanns auf der L283 zwischen Grünhof und Rothenklempenow.

Das Gespann, bestehend aus einem Traktor und einem

Forstmulchanhänger, geriet auf der Straße in Brand. Der 43-jährige

führte zuvor Forstarbeiten im Wald durch und befuhr anschließend die

L283 in Richtung Rothenklempenow. Der 43-Jährige konnte das Fahrzeug

unverletzt verlassen. Es entstand ein Sachschaden von

ca. 450.000,-Euro. Die Umstände des Brandes deuten gegenwärtig auf

einen technischen Defekt als Ursache des Brandes hin.

Der Straßenbelag musste nach dem Löschen des Fahrzeugs gereinigt

werden, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Eine

Straßenreinigungsfirma wurde beauftragt um die Gefahr zu beseitigen.

Die Landstraße war für den Zeitraum der Brandbekämpfung und Bergung

des Fahrzeugs vollgesperrt. Nach der Bergung wurde ein Fahrtstreifen

wieder freigegeben.

Zur Brandbekämpfung waren 48 Kameradinnen und Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Rothenklempenow, Boock, Löcknitz,

Torgelow und Penkun eingesetzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



