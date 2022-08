POL-NB: Brand eines Traktors bei Schloss Grubenhagen/ Hallalit im LK Mecklenburgische Seenplatte

Waren (ots) -



Am 22.08.2022 gegen 19:45 Uhr informierte die Integrierte

Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte die Einsatzleitstelle

der Polizei in Neubrandenburg über den Brand eines Traktors in der

Nähe von Schloss Grubenhagen.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des PHR Waren wurde daraufhin zum

Einsatzort entsandt. Noch vor Eintreffen der Polizei am Einsatzort,

konnten die eingesetzten Feuerwehren das Feuer löschen. Zum Hergang

des Brandes ist folgendes bekannt.

Ein 20-jähriger Mitarbeiter eines Landwirtschaftsbetriebes, befuhr

mit dem Traktor und angehängter Egge einen Acker und führte

Bodenbearbeitung durch. Während der Fahrt auf dem Acker bemerkte er

plötzlich Qualm, welcher aus dem Motorraum drang. Er stellte das

Fahrzeug ab und verließ dann den Traktor. Danach konnte er Flammen im

Bereich des Motorraums erkennen und alarmierte die Feuerwehr. Im

weiteren Verlauf rollte der Traktor mit der Egge den abschüssigen

Acker in Richtung eines Sees herunter und blieb vor dem Schilfgürtel

stehen. Die eingesetzten Feuerwehren konnten dort die Brandbekämpfung

durchführen und das Feuer löschen. Insgesamt waren 45 Kameradinnen

und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Nossentiner Hütte,

Moltzow, Klocksin, Vollratsruhe und Hohen Wangelin mit sieben

Löschfahrzeugen im Einsatz.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als

Ursache für den Brand ausgegangen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell