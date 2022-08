POL-SN: Polizei stellt Täter nach Raub

Schwerin (ots) -



Nach einem Raub am Samstag stellte die Polizei eine dreiköpfige Tätergruppe.



Samstagmittag wurde eine 72-jährige Deutsche in einem Discounter am Grünen Tal geschubst, anschließend wurde ihr das Portmonee aus der Handtasche entwendet. Die geschädigte Schwerinerin erlitt einen Schock. Die Tatverdächtige entfernte sich flußläufig. Zwei Mitarbeiterinnen bemerkten den Vorfall und folgten der Täterin. Zwischenzeitlich verloren die Damen zwar den Kontakt zu der Täterin, konnten den sofort eingesetzten Polizisten aber entscheidende Hinweise geben, so dass Dame im näheren Umfeld gestellt werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt war die Tatverdächtige in Begleitung weiterer Personen, die nun als Mittäter im Strafverfahren geführt werden.

Bei einer Durchsuchung konnte Bargeld sichergestellt werden, jedoch fehlt der Polizei bisher das entwendete Portmonee. Wer im Bereich Am Grünen Tal eine schwarze Geldbörse gesehen hat oder Hinweise zum Verbleib geben kann, wird gebeten sich bei der Schweriner Polizei zu melden (0385/5180-2224). Zeugen der einzelnen Tathandlungen werden ebenfalls gebeten die Polizei zu kontaktieren.



Die drei bulgarischen Beschuldigten im Alter von 22, 39 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Am Sonntag hat das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen.

Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einer Sperrung im Bereich Friedrich-Engels-Straße.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell