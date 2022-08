POL-SN: Sachbeschädigung an Haltestellen - Täter ermittelt

Schwerin (ots) -



Am Wochenenden haben gleich mehrere Täter Fahrgastunterstände des Bus- und Straßenbahnverkehrs beschädigt und verursachten dadurch hohen Sachschaden.



Am Samstag informierte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass er soeben gesehen habe, dass zwei Personen Glaselemente der Fahrgastunterstände zerstört haben. Die sofort eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren feststellen, die für die Straftat verantwortlich gemacht werden konnten. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 03:15 Uhr an der Bushaltestelle J.-Stelling-Straße.

Eine weitere Zeugin meldete sich am Sonntag gegen 22:55 Uhr bei der Polizei. Auch sie gab entscheidende Hinweise zu einer Tätergruppe einer Sachbeschädigung. Die Beamten der Polizeiinspektion Schwerin ergriffen zwei Jugendliche und ein Kind. Es besteht der Verdacht, dass die Jungs für die Tat verantwortlich sind. Beschädigt wurde in diesem Zusammenhang das Glaselement des Fahrgastunterstand der Haltestelle Gartenstadt.

In beiden Fällen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sicherte vor Ort Spuren. Insgesamt verursachten die Tatverdächtigen, die alle deutsche Staatsangehörige sind, einen Schaden von ca. 5.000EUR.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell