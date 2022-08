POL-HST: Radfahrerin stürzt in Althagen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Montag, dem 22.08.2022 gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Althagen bei Ahrenshoop ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer stürzte.



Laut derzeitigem Kenntnisstand begegneten sich zur oben genannten Zeit auf dem Gehweg in der Althäger Straße zwei Radfahrerinnen. Eine Radfahrerin ließ neben sich einen Hund laufen, welchem die andere Radfahrerin, die in Richtung Born fuhr, vermutlich ausweichen wollte. Dabei stürzte die 85-jährige Deutsche, schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Rostock geflogen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell