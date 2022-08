POL-HWI: Polizei zieht positive Bilanz zum Schwedenfest 2022

Wismar (ots) -



Das diesjährige 21. Schwedenfest verlief aus polizeilicher Sicht in friedlicher Atmosphäre und ohne größere Störungen.



Nur vereinzelt musste die Polizei in den Abendstunden im Rahmen verbaler sowie körperlicher Auseinandersetzungen tätig werden. Die Einsatzkräfte nahmen in mehreren Fällen Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidung auf. Die Kriminalpolizei hat in allen angezeigten Fällen die Ermittlungen aufgenommen.



Die Veranstaltungstage wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Wismar sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV und seeseitig durch die Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar begleitet. Insgesamt waren etwa 100 Polizeikräfte während der Veranstaltungstage eingesetzt.



