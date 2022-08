POL-LWL: Ruhestörender Lärm - Nachbarschaftsstreit eskaliert

Hagenow (ots) -



Ein Nachbarschaftsstreit endete am Freitagabend in Hagenow mit einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Ausgangspunkt war nach ersten Erkenntnissen ruhestörender Lärm, über den sich ein 39-jähriger Anwohner bei seinen Nachbarn in der Feldstraße beklagte. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, die zunehmend aggressiver wurde. In weiterer Folge soll ein 60-Jähriger mit einer Softairpistole auf einen 39-jährigen Mann, der sich über den Lärm beklagt hatte, geschossen haben. Der 39-Jährige wurde vom Projektil der Waffe augenscheinlich an der Brust getroffen und erlitt ein Hämatom. Das Opfer soll anschließend auf den Schützen zugegangen sein und mit einem Baseballschläger mehrfach zugeschlagen haben. Dabei erlitt der 60-Jährige leichte Verletzungen an den Armen und am Rücken. Anschließend ließen die Widersacher voneinander ab. Die Polizei kam zum Einsatz nahm zwei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte zudem die Softairwaffe als auch den Baseballschläger sicher.



