POL-LWL: Gestohlenes E-Bike war mit GPS-Sender ausgestattet

Ein mit einem GPS-Sender ausgestattetes Elektrofahrrad ist am Samstag in Zarrentin kurz nach dessen Diebstahl im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Das angeschlossene Fahrrad war über Nacht vom Fahrradträger eines parkenden PKW gestohlen worden. Die 63-jährige Besitzerin bemerkte den Diebstahl am Samstagmorgen und verständigte daraufhin die Polizei. Dabei wurde bekannt, dass das Fahrrad mit einem GPS-Sender versehen war, den der Dieb offenbar nicht bemerkte. Die Besitzerin gab darauf die Koordinaten des georteten Fahrrades bekannt, woraufhin die Polizei es einige Straßen weiter im Keller eines Wohnhauses fand. Neben dem Elektrofahrrad stellte die Polizei noch sechs weitere Fahrräder und zwei Bootsmotoren in dem Kellerabteil fest. Offenbar handelt es sich dabei auch um Diebesgut. Der Besitzer des Kellers, der nicht zuhause war und deshalb nicht angetroffen werden konnte, ist der Polizei bereits wegen Diebstahlsdelikten bekannt. Gegen den 37-jährigen Deutschen wurde Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall erstattet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und stellte die aufgefundenen Fahrräder und Bootsmotoren sicher. Die 63-Jährige erhielt ihr E-Bike am selben Tag zurück.



