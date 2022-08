POL-LWL: Fußballfans beraubt

Hagenow (ots) -



Auf dem Bahnhof in Hagenow sind am frühen Samstagmorgen zwei Fußballfans eigenen Angaben zufolge von einer vermummten Personengruppe beraubt worden. Die Angreifer hatten es laut Opfer auf ihre HSV-Fanutensilien abgesehen. So mussten die 16 und 22 Jahre alten Opfer den weiteren Ausführungen zufolge an die Täter ein Shirt, eine Jacke sowie zwei Schals übergeben. Zudem soll der 16-Jährige von einem der Angreifer geschlagen worden sein. Nach dem Vorfall, der sich kurz nach Mitternacht noch auf dem Bahnsteig ereignet haben soll, flüchteten die 5 bis 6 Angreifer. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Raubes ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell