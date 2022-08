POL-LWL: Mann soll Kind zum Mitgehen aufgefordert haben - Verdächtiger ermittelt

Neustadt-Glewe (ots) -



Ein Mann, der am Donnerstagnachmittag in einem Discountmarkt in Neustadt-Glewe versucht haben soll, ein vierjähriges Mädchen im Beisein seiner Mutter aus dem Geschäft herauszuführen (wir informierten), konnte am Freitagnachmittag ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 75-jährigen Mann aus der Region, der bei einem erneuten Besuch des Discounters am Freitag vom Verkaufspersonal erkannt worden war. Weiter wurde bekannt, dass der Mann des Öfteren dort einkauft und als kontaktfreudig bzw. kontaktsuchend auch gegenüber Erwachsenen gilt. Die hinzugerufene Polizei nahm die Personalien des 75-jährigen Deutschen auf und führte mit ihm eine so genannte Gefährderansprache durch. Zudem ist der Vorfall weiterhin Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Polizei hatte zunächst eine Anzeige wegen Nötigung aufgenommen. Zum Vorfall und zum Motiv hatte sich der 75-Jährige bislang noch nicht geäußert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann das Kind zum Mitgehen aufgefordert und es aus dem Geschäft führen wollen, als die Mutter des Mädchens dazwischen ging. Der zunächst unbekannte Mann ließ daraufhin vom Kind ab und verließ das Geschäft. Er soll kurz darauf an einer naheliegenden Bushaltestelle andere Kinder angesprochen haben. Hierzu sind bislang noch keine weiteren Details bekannt. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall.



