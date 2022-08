POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Stralsund

Stralsund (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 15-Jährigen aus Stralsund wird hiermit zurückgenommen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5301322).



Die Jugendliche wurde gestern gegen 22:30 Uhr in Berlin angetroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.



Es wird um Löschung der personenbezogenen Daten der 15-Jährigen gebeten.



