POL-NB: Tödlicher Badeunfall in Zinnowitz (Insel Usedom, LK VG)

Heringsdorf (ots) -



Am 21.08.2022 gegen 19:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP

Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises

Vorpommern-Greifswald ein Badeunfall am Strand von Zinnowitz auf der

Insel Usedom gemeldet.

Nach den ersten Informationen begab sich eine 53-jährige männliche

Person aus Sachsen-Anhalt zum Schwimmen in die Ostsee. Nach kurzer

Zeit rief diese plötzlich um Hilfe.

Sie konnte anschließend von Angehörigen aus dem Wasser gezogen

werden. Eine sofortige Reanimation der Person verlief ergebnislos.

Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod des 53-Jährigen

festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat noch am Ort die Ermittlungen aufgenommen.



