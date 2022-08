POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der B 109 bei Ferdinandshof

Ueckermünde (ots) -



Am 21.08.2022 kam es gegen 15:45 Uhr auf der B 109 zwischen

Ferdinandshof und der Abfahrt nach Heinrichsruh zu einem schweren

Verkehrsunfall.



Eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Chemnitz befuhr mit ihrem VW

T-Cross die B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam

und überholte ein ihr vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei übersah sie

einen im Gegenverkehr befindlichen VW Golf eines 19-jährigen

Fahrzeugführers aus Dresden. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsungen

kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.



Die 67-jährige Verursacherin, ihre 70-jährige Beifahrerin und der

19-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW wurden durch den

Unfall schwer verletzt. Sie wurden durch Rettungswagen in die

Krankenhäuser nach Anklam und Pasewalk verbracht.

Die 45-jährige Beifahrerin und der 46-jährige Mitfahrer aus dem PKW

VW Golf wurden leicht verletzt. Ein ebenfalls in diesem Fahrzeug

befindlicher vierjähriger Junge blieb unverletzt.



Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Unfallschaden wird

auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für die

Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge über zwei

Stunden voll gesperrt werden.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst







