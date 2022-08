POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle mit Personen- und Sachschäden in Rollwitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 21.08.2022 gegen 11:55 Uhr ereigneten sich nahezu zeitgleich in

der Ortslage Rollwitz auf der B109 zwei Verkehrsunfälle. Ein aus

Sachsen stammender 70-jähriger Fahrer eines PKW Toyota mit Anhänger

wollte aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr auf

die B109 einfahren und übersah dabei den von links kommenden PKW BMW,

den ein 63-jähriger Neubrandenburger fuhr. Es kam zur Kollision.

Hierbei wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden in

Höhe von 8000,- Euro, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.



Ein 59-jähriger Fahrer eines Cupra, ein Bekannter des BMW-Fahrers,

sah den Unfall seines Bekannten im Rückspiegel, wendete an geeigneter

Stelle und fuhr zum Unfallort zurück. Am Unfallort angekommen,

bremste der Pasewalker Cupra-Fahrer, um in eine Einfahrt zu fahren.

Dies übersah die hinter ihm fahrende 56-jährige Fahrerin eines

Mercedes-Vito und fuhr auf den Cupra auf. Hierbei entstand

Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Beide Fahrzeugführer*innen

wurden leicht verletzt, wobei die aus dem Land Brandenburg stammende

Mercedes-Fahrerin durch einen RTW ins Krankenhaus eingeliefert werden

musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in

eigener Zuständigkeit der Unfallbeteiligten geborgen. Betriebsstoffe

liefen aus und zahlreiche Fahrzeugteile waren über die Fahrbahn

verteilt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Pasewalk, Damerow und

Rollwitz war mit vier Fahrzeugen und 25 Kamerad*innen vor Ort. Diese

haben die Fahrbahn beräumt und gereinigt.

Bei den Beteiligten beider Unfälle handelt es sich um deutsche

Staatsbürger.

Die Ortsdurchfahrt Rollwitz war ca. 1 Stunde lang erst voll, dann

halbseitig gesperrt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell