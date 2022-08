POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leichtverletzten Person Höhe Abfahrt Naturerlebnispark Gristow auf B 105, LK Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 21.08.2022 gegen 12:40 Uhr ereignete sich auf der B 105 in

Fahrtrichtung Stralsund, auf Höhe der Abfahrt zum Naturerlebnispark

Gristow ein Verkehrsunfall Sach- und Personenschaden.

Eine 50-jährige deutsche Fahrerin eines PKW VW befuhr die B 105 und

musste verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern.

Dieses bemerkte ein 85-jähriger Fahrer eines PKW Dacia nicht und

fuhr ungebremst auf den PKW VW auf.

Der 85-jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW Dacia wurde bei dem

Unfall leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen

Untersuchung in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Währen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 85-Jährige

unter Einfluss von Alkohol stand. Eine durchgeführte

Atemalkoholmessung ergab vor Ort einen Wert von 2,64 Promille. Eine

Blutprobenentnahme erfolgte bei ihm und sein Führerschein wurde

sichergestellt.

Der PKW Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen

Abschleppdienst geborgen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt.

Beide Unfallbeteiligte leben im Landkreis Vorpommern-Greifswald.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



