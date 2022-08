POL-NB: Gefährliche Körperverletzung beim Seefest in Löcknitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 21.08.2022 um 00:08 Uhr meldete ein Bürger über Notruf, dass es

auf dem Seefest in Löcknitz zu einer Schlägerei zwischen mehreren

Personen gekommen ist.

Beim Eintreffen der Beamten des PHR Pasewalk und der

Bundespolizeiinspektion Pasewalk wurde eine Schlägerei nicht mehr

festgestellt.

Nach Zeugenangaben hatten zwei Männer auf eine am Boden liegende

Jugendliche eingeschlagen und eingetreten.

Die geschädigte Jugendliche war beim Eintreffen der Beamten nicht

mehr vor Ort. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Zeugenhinweisen

bekannt gemacht und durch die Beamten auf die Tat angesprochen. Die

Personalien der beiden Männer im Alter von 31 und 33 Jahren, welche

aus der Region stammen, waren bekannt. Bei der Geschädigten soll es

sich um eine 16-jährige Jugendliche aus der Region handeln. Sie soll

vor Ort durch eine RTW-Besatzung ambulant medizinisch versorgt worden

sein. Die Ursache dieser gefährlichen Körperverletzung bleibt durch

die Kriminalpolizei zu ermitteln.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell