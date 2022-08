POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden auf der B 192 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel (ots) -



Am 20.08.2022 gegen 18:15 Uhr kam es auf der B 192 in Roez in Höhe

Landhotel & Gasthof "Zur Schmiede" zu einem Verkehrsunfall mit

Personen- und Sachschaden.

Eine 48-jährige ungarische Staatsangehörige beabsichtigte mit ihrem

VW Caddy von der Grundstücksausfahrt des Hotels nach links auf die B

192 in Richtung Malchow abzubiegen. Hierbei übersah sie das von links

kommende, vorfahrtberechtigte Wohnmobil vom Typ Fiat eines

63-jährigen deutschen Staatsangehörigen und stieß mit diesem

zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht

mehr fahrbereit. Eine 39-jährige Mitfahrerin (kasachische

Staatsangehörige) im VW Caddy verletzte sich bei der Kollision leicht

und wurde durch Rettungskräfte ins ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht. Die Feuerwehr Göhren-Lebbin war wegen auslaufender

Betriebsstoffe im Einsatz. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca.

35.000,-Euro. Die Bundesstraße 192 war für zwei Stunden halbseitig

und für die Bergung der Fahrzeug 45 Minuten voll gesperrt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell